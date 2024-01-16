لقب وحيد.. تاريخ مشاركات منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح المنتخب التونسي مواجهاته ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار اليوم، عندما يواجه المنتخب الناميبي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، على ملعب " أمادو جون كوليبالي" بكوت ديفوار.

وبالرغم من تتويج "نسور قرطاج" باللقب مرة واحدة فقط طوال مشاركاته بالبطولة، الا إنه يملك تاريخاً كبيراً بها، ويعد من المنافسين الدائمين للحصول على اللقب.

وتعد هذه هي المشاركة رقم 21 للمنتخب التونسي، حيث شارك في 20 نسخة سابقة من البطولة، منذ مشاركته الأولى عام 1962.

كما يمتلك المنتخب التونسي أطول سلسلة مشاركات متتالية في تاريخ البطولة، برصيد 16 مشاركة، حيث لم يغب عن أي نسخة للبطولة منذ عام 1994 وحتى الآن.

وخاض منتخب تونس في تاريخه 80 مباراة بالبطولة، حقق الفوز في 25 منهما، وتلقى الهزيمة في 26 مباراة، وتعادلا في 29.

وسجل لاعبو المنتخب التونسي 99 هدفاً في تاريخ مشاركتهم بالبطولة، بينما تلقت شباكهم 94 هدفاً.

وتمكن المنتخب التونسي من الصعود إلى نهائي البطولة في ثلاث نسخ، أعوام " 1965، 1996"، ولكنه خسر اللقب في النسختين أمام كل من غانا وجنوب أفريقيا على الترتيب، وجاءت نسخة 2004 والتي استضافتها تونس، لتفك عقدة "نسور قرطاج" في البطولة، بعد أن تمكن من تحقيق اللقب، حيث فاز على منتخب المغرب في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعد اللاعب التونسي السابق ذو الأصول الجزائرية " فرانسيلدو دوس سانتوس"، هو الهداف التاريخي لنسور قرطاج بأمم أفريقيا، برصيد 10 أهداف أحرازهما في ثلاث نسخ خاضهما مع المنتخب، أعوام " 2004، 2006، 2008".

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