الركراكي يُثير مخاوف الجماهير المغربية قبل موقعة تنزانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أثار وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي مخاوف الجماهير المغربية قبل مواجهة تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وشدد الركراكي على أنه ليس هناك الوقت الكافي للتجارب قبل أمم إفريقيا، مُشيرًا إلى أن طريقة اللعب تعد محفوظة للجميع خلال الفترة الحالية، حيث يلعب أسود الأطلس بهذه الطريقة منذ سنة ونصف.

وأوضح مدرب المنتخب المغربي على أن اللاعبين نسوا بطولة كأس العالم، مؤكدًا على أن اللاعبين لديهم الثقة للمنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الإفريقية.

الركراكي: الحرارة والرطوبة تلعب دورًا مهمًا في أمم إفريقيا

تحدث وليد الركراكي عن حالة المنتخب المغربي قبل خوض مواجهة تنزانيا، حيث قال: "بالتأكيد اللاعبين تخطوا مرحلة كأس العالم، فعندما تدخل بطولة أمم إفريقيا ولا تتحلى بالتواضع وتُناقش تفاصيل المباراة باستخفاف، فسترون أن المواجهة لن تُصبح سهلة، ولدي ثقة في اللاعبين".

وأشار الركراكي إلى أن طريقة لعبنا لم تتغير منذ سنة ونصف، لذلك تعد معلومة للجميع، لا نملك وقتًا للتجارب.

وأوضح أن هناك شكوك في طريقة اللعب، ويُمكن التغيير حسب سيناريوهات المباريات، ولم نصل للمستوى الذي نرغب فيه.

وأضاف: "بالنسبة للنشاط الهجومي فيعد مُهمًا للغاية، حيث لو كان بإمكاننا الانتصار بخماسية وتقديم كرة جميلة فسنعمل على ذلك، لكن مع بداية البطولة رأينا مباريات مُغلقة يصعب تقديم تنشيط هجومي فيها، وغالبًا ما اعتمدت المنتخبات على المؤهلات الفردية".

وأردف: "هناك عاملان سيلعبان دورًا مهمًا وهما الحرارة والرطوبة، فخلف الشاشات أو في المنصة لا تشعر بشيء، لكنها تستنزف طاقة اللاعبين بشكل كبير".

واستطرد: "هذا الأمر يتطلب تدبيرًا مهمًا لوقت اللعب ولمراحل القوة والضعف وخبرة وتدوير وتغييرات".

الجدير بالذكر أن بطولة أمم إفريقيا لهذه النسخة تشهد عدد من المفاجاَت، حيث تعادل منتخب موزمبيق مع مصر بنتيجة 2/2، في إطار منافسات المجموعة الثانية، ونفس المجموعة شهدت مفاجأة أخرى، وهي فوز الرأس الأخضر على غانا بهدفين لهدف.