كاف يكشف مواعيد تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.



أشار "كاف" في بيانه الرسمي إلى أنه سيتم لعب الدور التمهيدي في الفترة من 18 إلى 26 مارس 2024، كما ستجرى الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024. في حين ستجرى، الجولتان الثالثة.

أما الرابعة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر 2024 أما الجولتان الخامسة والسادسة فستلعب في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024.



في سياق متصل، أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القم "كاف"، مفاجأة قوية خلال الساعات الماضية، وذلك حول وجود نية بإلغاء بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وتحدث الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، في تصريحات رسمية، بأنه قد يتم إلغاء بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن التفكير في مثل هذا القرار بسبب صعوبة إقامة عدد من المسابقات في موسم واحد.

تصريحات موتسيبي لم تؤكد أن هذا القرار سيشمل النسخة الجارية، التي يوجد فيها فريقا الزمالك ومودرن فيوتشر، وبالتالي إن تم تطبيق هذا القرار فسيكون بداية من النسخة المقبلة.