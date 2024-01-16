النصيري يقود تشكيل المغرب المتوقع أمام تنزانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المنتخب المغربي استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره التنزاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ويرغب الجهاز الفني لأسود الأطلس بقيادة المدرب وليد الركراكي عن الفوز على تنزانيا.

تشكيل المغرب المتوقع أمام تنزانيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حكيمي، أغرد، سايس، الله

خط الوسط: أمرابط، زياش، أوناحي، حارث، عدلي

الهجوم: النصيري

المغرب وتنزانيا.. الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المنتخب المغربي أمام نظيره التنزاني في تمام السابعة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب سان بيدرو بكوت ديفوار.

بينما تُذاع مباراة المغرب أمام تنزانيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة سنوات ماضية.

الجدير بالذكر أن منتخب المغرب نجح في تسطيرالتاريخ خلال مونديال العالم الماضي بقطر، حيث حصل على المركز الرابع، بعد تخطيه عددًا من المنتخبات الكبيرة ومنها الإسباني والبرتغالي.