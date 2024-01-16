أمم أفريقيا .. بث مباشر لمواجهة تونس وناميبيا بأولى الجولات

ياسر رشاد - القاهرة - يسجل المنتخب التونسي ظهوره الأول في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، بملاقاة نظيره الناميبي في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، لحساب مواجهات الجولة الأولى.





وتقام المباراة لحساب المجموعة الخامسة ، من البطولة التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية.

على صعيد متصل سقط المنتخب الوطني في فخ التعادل بثنائية لكل فريق أمام موزمبيق مساء يوم الأحد الماضي في أولى الجولات ، بينما تعرض المنتخب الغاني للهزيمة أمام كاب فيردي بثنائية مقابل هدف.

تصريحات مدرب مصر عقب المواجهة ..

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأولى للفراعنة، إن المنتخب بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

وأضاف: " منتخب موزمبيق منافس جيد، ويستحق الثناء؛ لأنه قدم مباراة جيدة، واستغل قلة تركيز لاعبينا. لم نكن الأفضل طوال اللقاء، وأيضًا لم نكن الأسوأ، منتخب الفراعنة ليس الأفضل في كأس الأمم الإفريقية، لكنه يقاتل ليكون الأفضل".

لمشاهدة مواجهة تونس ونامبيا التي تنطلق في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اضغط هنا ..