أمم أفريقيا .. رئيس الحكومة التونسية يوجه رسالة دعم لمنتخب بلاده

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية رسالة دعم للاعبي منتخب بلاده ، أثناء تواجدهم حاليًا في ساحل العاج لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





وأجرى المسؤول التونسي اتصالاً هاتفيًا مع بعثة منتخب بلاده ، أكد فيه على ضرورة تحليهم بشخصية البطل خلال المواجهات ، واستعادة اللقب الغائب عن خزائن الكرة التونسية منذ عام 2004.

ويستهل المنتخب التونسي مواجهاته في البطولة القارية بملاقاة نظيره الناميبي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل بثنائية لكل فريق أمام موزمبيق في أولى الجولات ، بينما تعرض المنتخب الغاني للهزيمة أمام كاب فيردي بثنائية مقابل هدف.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأولى، إن المنتخب بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

وأضاف: " منتخب موزمبيق منافس جيد، ويستحق الثناء؛ لأنه قدم مباراة جيدة، واستغل قلة تركيز لاعبينا. لم نكن الأفضل طوال اللقاء، وأيضًا لم نكن الأسوأ، منتخب الفراعنة ليس الأفضل في كأس الأمم الإفريقية، لكنه يقاتل ليكون الأفضل".

وتخوض مصر المنافسات بقائمة لاعبين على النحو التالي :

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية ، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.