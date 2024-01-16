قائمة منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة اليد بقيادة خوان كارلوس باستور، عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 17 حتى 27 يناير الجاري، والتي ستكون بمشاركة 15 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات.

قائمة الفراعنة استعدادًا لأمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى

كريم هنداوي.. الصفا السعودي

محمد علي.. لوجرونيو الإسباني

محمد عصام الطيار.. بالينجن الألماني

مركز الجناح أيسر

أحمد هشام سيسا.. الأهلي

مازن رضا.. الزمالك

مركز الظهير أيسر

علي زين.. دينامو بوخارست الروماني

عبد الرحمن فيصل.. الأهلي

حسن قداح.. كيلسي البولندي

مركز صانع ألعاب

أحمد خيري.. الأهلي

يحيى الدرع.. فيزبريم المجري

سيف الدرع.. ليموج الفرنسي

مركز الظهير الأيمن

يحيى خالد.. فيزبريم المجري

مهاب سعيد.. نيم الفرنسي

محسن رمضان.. الأهلي

مركز الجناح الأيمن

محمد سند.. نيم الفرنسي

أكرم يسري.. الزمالك

مركز الدائرة

إبراهيم المصري.. الأهلي

محمد ممدوح هاشم

أحمد عادل.. الأهلي

خالد وليد.. الزمالك