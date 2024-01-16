الزمالك يعلن انتقال محمد عبد الغني رسميًا إلى البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتهى عقده نهاية الموسم

الثلاثاء 16/يناير/2024 - 06:49 م 1/16/2024 6:49:59 PM

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميًا انتقال محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي البنك الأهلي اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأنهى مسؤولو الزمالك كافة الإجراءات الخاصة ببيع محمد عبد الغني إلى نادي البنك الأهلي مساء اليوم لينتقل المدافع رسمياً إلى صفوف الأخير.

وكان عقد محمد عبد الغني ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ووافق مجلس إدارة القلعة البيضاء على بيع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أمم أفريقيا اليوم الثلاثاء ..

ويبدأ المنتخب التونسي مواجهاته في البطولة القارية بملاقاة نظيره الناميبي مع دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

بينما يواجه المنتخب المالي نظيره الجنوب أفريقي العاشرة مساءًا في آخر مواجهات اللقاء.

وأقيم اللقاء الأول الرابعة عصرًا وجمع بوركينا فاسو بنظيره موريتانيا ، وانتهى لصالح الأول بهدف من دون رد.