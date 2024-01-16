أمم أفريقيا .. شالوليلي يقود نامبيا في مواجهة تونس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب نامبيا التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة تونس ، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



ويقود بيتر شالوليلي مهاجم فريق صن داونز الجنوب أفريقيا ، التشكيل الأساسي لمنتخب نامبيا ، خلال المواجهة.

ويأتي تشكيل منتخب نامبيا في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: ريان نيامبا – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو

خط الوسك: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – بيتروس شيتيمبي – أبروسيوس بيتروس

الهجوم: بيتر شالوليلي – ديون هوتو

على صعيد متصل ، تمكن منتخب بوركينا فاسو ، من تحقيق فوزًا مثيرًا على موريتانيا ، بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات.

جاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها بيرتراند تراوري ، عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في عمر اللقاء.