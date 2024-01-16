مدرب تنزانيا عن موقعة المغرب: "سنلعب أمام فريق قوي.. ونحن الأصغر في البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب الجزائري عادل عمروش، المدير الفني لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم، عن أنه سيواجه أحد أقوي المنتخبات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه المنتتخب التنزاني نظيره المغربي، في المباراة التي تنطلق في تمام السابعة من مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الكان بكوت ديفوار.

وشدد عمروش على أن منتخب تنزانيا يعد أصغر فريق في البطولة، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيبذلون قصاري جهدهم خلال موقعة الغد.

تصريحات مدرب تنزانيا

تحدث عمروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب وتنزانيا، حيث قال: "بالتأكيد سنقابل فريق قوي، فنحن نعرفهم جيدًا، لكننا سنلعب على قوتنا، بالرغم من أننا أصغر فريق في البطولة، لكن سنحاول تقديم أقصى ما لدينا".

وتابع: "نعرف امكانيات لاعبينا جيدًا، وسنبحث عن تحقيق هدفنا والخروج بنتيجة إيجابية أمام واحد من أقوى المنتخبات الإفريقية، لكنني أنتظر أن يستمتع لاعبي الفريق".

وأتم عمروش تصريحاته: "سنبحث عن تحقيق الاستفادة من المشاركة في البطولة واحتكاك لاعبينا بالفريق الذي حقق رابع العالم في النسخة الأخيرة، علينا النظر لأنفسنا قبل أي شيء، ومن ثم نرى ما سيحدث".