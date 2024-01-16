مانشستر سيتي يستقر على بيع نجمه في نهاية الموسم

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي يفضل أن يغادر لاعب خط وسطه كالفين فيليبس بعقد انتقال نهائي هذا الشهر.

وكان فيليبس قد أصبح خياراً متاحاً لعدة أندية للرحيل لمدة ستة أشهر أو بعقد بيع دائم لكن مانشستر سيتي يحرص على رحيل اللاعب بشكل نهائي.

وسيتعين على الأندية المتنافسة على ضم اللاعب دفع ما يزيد عن 5 مليون جنيه إسترليني لإعارة فيليبس للفترة المتبقية من الموسم.

وكان مانشستر سيتي قد طالب ب7 مليون جنيه إسترليني لرحيل بشكل إعارة الصيف الماضي.

ويعتقد بأن قيمة إعارة اللاعب ودفع راتبه بالكامل الذي يبلغ 140 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع يؤدي لإبعاد العروض المحتملة بما في ذلك نيوكاسل يونايتد.

وهناك أيضاً اهتمام من أندية وست هام وإيفرتون بينما يحرص يوفنتوس على ضم اللاعب أيضاً.

وبحسب ما ورد فإن توتنهام يضع النجم الإنجليزي الدولي ضمن أهدافه هذا الشهر لتعزيز خط وسطه.

وشارك فيليبس في مباراتين فقط مع فريق بيب جوارديولا في جميع المسابقات هذا الموسم.