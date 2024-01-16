بيراميدز يواصل تعثره في كأس الرابطة بتعادل جديد أمام طلائع الجيش

واصل نادي بيراميدز تعثره في بطولة كأس الرابطة المصرية بتعادل جديد امام نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء.

نجح فريق طلائع الجيش في خطف نقطة من بيراميدز، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

أفتتح طلائع الجيش التسجيل في اللقاء بالدقيقة 34 من عمر المباراة عن طريق بول جوليوس، استطاع أوجو صامويل تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني اضاف عمرو طارق الهدف الثاني للفريق السماوي بالدقيقة 68، استمر تقدم بيراميدز حتى الدقيقة 85 من عمر المباراة حيث نجح يسري وحيد في تسجيل هدف التعادل لـ طلائع الجيش.

وبهذه النتيجة يواصل طلائع الجيش تصدر مجموعته في كأس الرابطة برصيد 4 نقاط، ويليه زد في المركز الثاني بـ 3 نقاط، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث بنقطتين وفاركو رابعاً بنقطة واحدة.

شهدت منافسات اليوم من كأس الرابطة تعادل مودرن فيوتشر مع سموحة بدون أهداف.