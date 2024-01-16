ميلان يخطط لصفقة تبادلية مع تورينو في الانتقالات الشتوية الحالية

يستهدف نادي ميلان، عقد صفقة تبادلية مع نظيره تورينو، بطلها اللاعب أليساندرو بونجيورنو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة “سبورت ميدياسيت” الإيطالية، يرغب تورينو في ضم المهاجم المملوك لميلان لورينزو كولومبو في صفقة مبادلة لاعب بالإضافة إلى مبلغ نقدي لصالح أليساندرو بونجيورنو، لكن الناديين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق كامل.

طالع أيضًا: نجم ليفربول ينتقل إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

أوضح التقرير آخر التحديثات بشأن صفقة بونجيورنو مع اهتمام كل من ميلان ونابولي بتأمين خدمة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

أجرى مديري تورينو وميلان محادثات جديدة اليوم الثلاثاء، ويستعد الروسونيري لتقديم 20 مليون يورو بالإضافة إلى كولومبو، الذي هو حاليًا على سبيل الإعارة في مونزا.

من جانبه يرحب تورينو بضم المهاجم الواعد إلى الصفقة، لكنه يقدر قيمة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بمبلغ 10 ملايين يورو، في حين تبلغ قيمة انتقاله للروسونيري حوالي 15 مليون يورو.

سيقدم ميلان 20 مليون يورو بالإضافة إلى النقل الدائم لكولومبو، لكن السعر الذي يطلبه تورينو يقترب من 35 مليون يورو، فإن السعر الذي يطلبه تورينو لنجم المدافع والقائد أعلى من ذلك حيث يصل إلى 40 مليون يورو.

ورفض بونجيورنو الانتقال إلى أتالانتا في الصيف الماضي، لكن يقال إنه يرغب في الانضمام إلى ميلان في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024.