"الجزائر ليست في الصدارة".. ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية، اليوم الثلاثاء، بالمباراة التي شهدت فوز منتخب بوركينا فاسو على منافسه موريتانيا.

وعلى الجانب الآخر، تعادل أمس الإثنين المنتخب الجزائري مع نظيره أنجولا بنتيجة 1-1 على ملعب بواكي.

ونستعرض لكم ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء الجولة الأولى بكأس الأمم الإفريقية.

1.بوركينا فاسو - 3 نقاط

2.الجزائر - نقطة

3.أنجولا - نقطة

4.موريتانيا - دون نقاط

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