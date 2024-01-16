إصابة لاعب الأهلي بشد في الخلفية خلال التدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأكد مصدر لموقع "الخليج 365" أن خالد أجرى أشعة بعد إصابته في التدريبات الجماعية، وأثبتت نتائج الفحوصات الطبية أنه يعاني من شد في العضلة الخلفية.

وكشف المصدر أن طبيب النادي الأهلي سيحدد مدة غياب اللاعب عن الفريق مع بداية الأسبوع المقبل.

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