نجم بيراميدز يحصد جائزة رجل مباراة بوركينا وموريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصل بلاتي توريه لاعب منتخب بوركينا فاسو بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفوز على موريتانيا اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وحقق بوركينا فاسو الفوز بهدف دون مقابل على نظيره موريتانيا في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار.

الجدير بالذكر أن بلاتي توريه انضم إلى نادي بيراميدز في موسم 2021/22 قادما من إسكلستونا السويدي، في صفقة انتقال حر.

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