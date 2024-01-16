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نجم بيراميدز يحصد جائزة رجل مباراة بوركينا وموريتانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصل بلاتي توريه لاعب منتخب بوركينا فاسو بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفوز على موريتانيا اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وحقق بوركينا فاسو الفوز بهدف دون مقابل على نظيره موريتانيا في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار.

الجدير بالذكر أن بلاتي توريه انضم إلى نادي بيراميدز في موسم 2021/22 قادما من إسكلستونا السويدي، في صفقة انتقال حر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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