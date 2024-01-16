دوري "أن بي ايه": إمبيد يكلل عودته إلى سفنتي سيكسرز بـ 41 نقطة

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: كلل الكاميروني جويل إمبيد عودته من الإصابة إلى صفوف فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بتسجيله 41 نقطة وقاده للفوز على ضيفه هيوستن روكتس 124 115 الإثنين، وذلك ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وغاب إمبيد عن مباريات سفنتي سيكسرز الثلاث الاخيرة جراء تعرضه لالتواء في ركبته اليسرى في الخسارة أمام نيويورك نيكس في الخامس من كانون الثاني/يناير.

ولم يظهر إمبيد، المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي، أي علامات صدأ بل بخلاف ذلك وصل إلى حاجز الـ 40 نقطة للمرة السابعة هذا الموسم، وأضاف إليها 10 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

سدد 12 رمية ناجحة من 21، إلى 16 رمية حرة من 17.

كما حقق إمبيد انجازا جديداً في سجله، حيث نجح ابن الـ 29 عاما في تسجيل على الأقل 30 نقطة والتقاط 10 متابعات في 16 مباراة توالياً، ليتساوى مع الأسطورة كريم عبد الجبار في ثاني أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ "أن بي ايه". وحده الاسطورة الآخر ويلت تشامبرلين يتقدم على إمبيد وعبد الجبار.

وساهم تايريز ماكسي بـ 27 نقطة و7 تمريرات حاسمة، فيما أضاف البديل باتريك بيفيرلي 11 نقطة وتوبياس هاريس 10.

وعند الخاسر، برز جايلن غرين مع 20 نقطة، وسجل التركي ألبيرين شينغون 19.

وبخلاف إمبيد، لم تكن عودة درايموند غرين نجم غولدن ستايت ووريرز ناجحة بعد غياب استمر 16 مباراة للإيقاف، حيث لم يتمكن من تفادي خسارة فريقه أمام ممفيس غريزليز 107 116.

ولعب غرين الذي تم إيقافه لأجل غير مسمى من قبل الدوري الشهر الماضي بعدما ضرب البوسني يوسف نوركيتش لاعب فينيكس صنز، 23 دقيقة فقط وسجل 7 نقاط فقط إلى 4 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

وأنهى لوس أنجليس ليكرز سلسلة من أربعة انتصارات توالياً لضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بفوزه عليه 112 105.

وتألق أنتوني ديفيس في صفوف الفائز بتحقيقه "دابل دابل" مع 27 نقطة و15 متابعة، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة، فيما سجل ليبرون جيمس 25 نقطة.

وفي دالاس، سجل كايري إرفينغ 42 نقطة وتيم هاردواي جونيور 41 وقادا دالاس مافريكس للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 125 120.

وتقاسم إرفينغ وهاردواي 20 نقطة بينهما في الربع الرابع، فيما عوّض مافريكس تأخره قبل نهاية الربع الاخير ليقتنص الفوز.

سلتيكس يواصل انتصاراته

في تورنتو، واصل بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية انتصاراته بفوزه على رابتورز 105 96.

وتألق في صفوف الفائز، ديريك وايت وجرو هوليداي مع 22 نقطة لكل منهما.

ويتصدر سلتيكس المنطقة الشرقية مع 31 نقطة مقابل تسع هزائم، متقدما بثلاث مباريات على ميلووكي باكس (28 12).

وفي أتلانتا، سجل تراي يونغ 36 نقطة في فوز هوكس على سان انتونيو سبيرز 109 99.

ومرة جديدة، قدّم الموهبة الصاعدة الفرنسي فيكتور ويمبانياما أداء ملفتاً مع سبيرز حيث أنهى اللقاء وفي جعبته 26 نقطة، منها 18 في الربع الأخير، لكنه فشل في الحؤول من دون خسارة فريقه.