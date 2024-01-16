أمم أفريقيا .. شوط أول سلبي بين تونس ونامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة تونس ونامبيا ، الجارية بينهما الآن لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.





وتستضيف كوت ديفوار فعاليات البطولة خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وبدأ المنتخب التونسي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي معلول

الوسط: محمد علي بن رمضان – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – إلياس العاشوري – طه ياسين الخنيسي.

بينما جاء تشكيل نامبيا على النحو التالي ..

حراسة المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: ريان نيامبا – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو

خط الوسك: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – بيتروس شيتيمبي – أبروسيوس بيتروس

الهجوم: بيتر شالوليلي – ديون هوتو

أولى مواجهات اليوم ..

وتمكن منتخب بوركينا فاسو ، من تحقيق فوزًا مثيرًا على موريتانيا ، بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب الجولة الأولى من منافسات البطولة.

جاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب بيرتراند تراوري ، عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في عمر اللقاء.