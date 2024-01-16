بث مباشر .. مباراة جنوب أفريقيا ومالي بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ، مواجهة جنوب أفريقيا ومالي ، لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





ولحساب منافسات المجموعة ذاتها ، سقط المنتخب التونسي في فخ الهزيمة أمام ناميبيا بهدف من دون رد ، ليحقق الأخير انتصاره التاريخي الأول بمنافسات البطولة.

جاء الهدف عن طريق كرة رأسية للاعب هوتو في الدقيقة 88 ، ليسجل المنتخب الناميبي كبرى مفاجآت البطولة ، وانتصاره الأول تاريخيًا في أمم أفريقيا.

وضمن مباريات اليوم ، حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا مثيرًا على موريتانيا ، بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ، لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات.

جاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها بيرتراند تراوري ، عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في عمر اللقاء.

والتقى المنتخبان لحساب منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي الجزائر وأنجولا ، وانتهت مواجهاتهما بالأمس بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، ليتصدر المنتخب البوركيني المجموعة.

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