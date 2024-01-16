اخبار الرياضه

بث مباشر .. مباراة جنوب أفريقيا ومالي بأمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ، مواجهة جنوب أفريقيا ومالي ، لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
 


ولحساب منافسات المجموعة ذاتها ، سقط المنتخب التونسي في فخ الهزيمة أمام ناميبيا بهدف من دون رد ، ليحقق الأخير انتصاره التاريخي الأول بمنافسات البطولة.
جاء الهدف عن طريق كرة رأسية للاعب هوتو في الدقيقة 88 ، ليسجل المنتخب الناميبي كبرى مفاجآت البطولة ، وانتصاره الأول تاريخيًا في أمم أفريقيا.

وضمن مباريات اليوم ، حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا مثيرًا على موريتانيا ، بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما  ، لحساب الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات.
جاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء سددها بيرتراند تراوري ، عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في عمر اللقاء.
والتقى المنتخبان لحساب منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي الجزائر وأنجولا ، وانتهت مواجهاتهما بالأمس بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، ليتصدر المنتخب البوركيني المجموعة.

مشاهدة مواجهة جنوب أفريقيا ومالي من خلال الضغط هنا ..

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا