الكابتن هشام رشاد يهنئ رئيس الاتحاد المصري للچودو بمنصبه الجديد بالاتحاد الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الكابتن هشام رشاد، رئيس منطقة الدقهلية للچودو، بخالص التهنئة للكابتن مرزوق علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للچودو والايكيدو والسومو، لتوليه منصب رفيع المستوي بالاتحاد الدولي للچودو "مفوضا للجنة التطوير بالاتحاد الدولي".

وأكد رشاد في تهنئته: "هذا الأمر يعتبر تمثيلا للدولة المصرية من خلال هذا المقعد الهام بالمحافل الدولية"، متمنيا له دوام التقدم والنجاح ورفع اسم مصر دائما من خلال قيادته الرشيده للچودو المصري.

كما أشاد الكابتن هشام رشاد، بدور الكابتن مرزوق علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للچودو والايكيدو والسومو، في نشر اللعبة بكافة محافظات مصر خلال الفترة الأخيرة وبكافة المراحل العمرية، وكذا بأداء المنتخب الوطني بالمنافسات الدولية ووجود عناصر قوية تحمل اسم مصر وتمثله في كافة المحافل الدولية.