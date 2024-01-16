مدرب الإسماعيلي: ننتظر أن يحالفنا الحظ أمام سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الكابتن حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، أن مباراة سيراميكا كليوباترا، تمثل أهمية كبيرة للفريق موضحا أن تحقيق الفوز مطلوب لعودة الثقة للاعبين.

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وقال حمد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الفريق واجه سوء حظ كبير خلال الفترة الماضية، تسبب في تراجع النتائج رغم تقديم أداء مميز.

وأضاف: “انضمام عناصر جديدة لقائمة المباراة مدروس بصورة جيدة لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة والدخول في أجواء المباريات سريعا للاعتماد عليهم وفقا لرؤية الجهاز الفني”

وأتم: “أتمنى أن يحالفنا الحظ في مباراة سيراميكا للخروج من سلسلة النتائج السلبية الفترة الأخيرة ومصالحة الجماهير”.

ويستعد الفريق الأول بالنادي، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها غدا، الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات كأس الرابطة.