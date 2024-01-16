ريال مدريد يستقر على عرض نجمه للبيع في الصيف المقبل

بات الغموض يحيط بمستقبل فيرلاند ميندي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على الرغم من ظهوره بمستوى مميز في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتوج ريال مدريد بالفوز على أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية (5-3)، قبل أن يسحق غريمه التقليدي برشلونة في النهائي بنتيجة (4-1).

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وبحسب الصحفي خورخي بيكون من شبكة ريليفو الإسبانية، داخل ريال مدريد هناك حالة رضا وسعادة بالمستوى الذي قدمه فيرلاند ميندي في كأس السوبر الإسباني، لكن الإدارة لم تُغير خطتها وسوف تبحث عن طريقة لبيع اللاعب في الصيف المقبل.

في المقابل هناك بعض الأصوات داخل النادي تُطالب بتجديد عقد ميندي واستمراره مع الفريق.

من جانبه يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على اللاعب الفرنسي، ويرى أنه أفضل ظهير أيسر في العالم، وعندما يكون في حالة جيدة لن يتردد في الدفع به كأساسي.

لذلك فإن مع استمرار أنشيلوتي كمدرب للنادي الملكي، يعلم ميندي أنه يتمتع بكل الثقة والدعم.

ويواجه ريال مدريد غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا 2023-24.

كما يحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا المتصدر والذي لعب مباراة أكثر من ريال مدريد.