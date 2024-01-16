عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري يكشف موقف النادي من بيع مابولولو في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هات حتحوت، عن موقف النادي من بيع مابولولو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تألقه أمام الجزائر وتسجيل هدف التعادل.

وقال محمد أحمد: "الناس كلها في اسكندرية فرحانة بهدف مابولولو مع أنجولا، وهارد لمنتخب الجزائر الشقيق وهما في القلب، وجمهور اسكندرية يعشق نادي الاتحاد لذلك فرحتهم كبيرة".

وأضاف: "الجميع سعيد بمستوى اللاعب الذي يقدمه مع النادي والمنتخب، وكانت نظرة الأستاذ محمد مصيلحي والجهاز الفني صائبة".

وعن إمكانية بيع المهاجم في يناير، واصل: "الاحتياجات تفرضها ظروف النادي، وعلى ذلك سنقرر ما إذا يمكننا تعويض رحيل مابولولو أم لا".

واختتم: "حتى الآن لم نحدد إمكانية رحيله، والمشكلة أن اللاعب ارتبط بنادي الاتحاد السكندري كثيرا، والمستوى الذي يقدمه فرضه على الجميع في الدوري المحلي، ومصلحة النادي أولا".

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