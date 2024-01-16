ثلاثي الأهلي يتبادلون الدعم في مباريات كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر منصة "X" تويتر سابقا، مقطع فيديو لثلاثي النادي الأهلي، علي معلول لاعب تونس والمالي أليو ديانج وبيرسي تاو لاعب جنوب أفريقيا.

وظهر الثلاثي في الفيديو وهم يدعمون بعضهم البعض في مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال علي معلول: "ديانج وتاو أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، وأتشرف أننا معا في نفس المجموعة بالبطولة، وإن شاء الله نتقابل في المباريات".

وأضاف بيرسي تاو: "مرحبا علولو وديانج، أتمنى لكم التوفيق، لا أستطيع الانتظار وأن أرى احتفالاتكم كما تعلمون".

واختتم ديانج: "معلول وتاو، أتمنى أن تكونوا بخير، كما أتمنى لكم التوفيق في البطولة، أنتم تعلمون ما هو شعور تجاهكم، دعونا نقاتل وأتمنى لكم التوفيق".

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