"تاو ضد ديانج".. تشكيل جنوب أفريقيا ومالي بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلن هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا التشكيل الذي سيخوض مباراة مالي، المقرر لها الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.
وجاء تشكيل جنوب أفريقيا الرسمي كالآتي:
حراسة المرمى: رونوين ويليامز
خط الدفاع: موداو، سياندا كسولو، موتوبي مفالا، أوبري موديبا.
خط الوسط: موكوينا، سيثول، ماسيكو.
خط الهجوم: بيرسي تاو، ماكجوبا، زواني.
وعلى الجانب الآخر، أعلن مدرب مالي "إريك شيل" التشكيل الرسمي لمواجهة جنوب إفريقيا:
حراسة المرمى:ديارا
خط الدفاع: هاماري تراوري، سيكو نياكاتي، كوياتي، فالاي ساكو.
خط الوسط: بيسوما، أليو ديانج، امادو دومبيا.
خط الهجوم: امادو هيدارا، لاسين سينايكو، سيكو كوياتي.
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