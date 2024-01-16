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"تاو ضد ديانج".. تشكيل جنوب أفريقيا ومالي بكأس الأمم الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن هوجو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا التشكيل الذي سيخوض مباراة مالي، المقرر لها الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وجاء تشكيل جنوب أفريقيا الرسمي كالآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: موداو، سياندا كسولو، موتوبي مفالا، أوبري موديبا.

خط الوسط: موكوينا، سيثول، ماسيكو.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ماكجوبا، زواني.

وعلى الجانب الآخر، أعلن مدرب مالي "إريك شيل" التشكيل الرسمي لمواجهة جنوب إفريقيا:

حراسة المرمى:ديارا

خط الدفاع: هاماري تراوري، سيكو نياكاتي، كوياتي، فالاي ساكو.

خط الوسط: بيسوما، أليو ديانج، امادو دومبيا.

خط الهجوم: امادو هيدارا، لاسين سينايكو، سيكو كوياتي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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