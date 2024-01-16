"معلول بيدور على الشناوي".. كيف علق الجمهور على خسارة تونس أمام ناميبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب ناميبيا على نظيره تونس بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وهاجم الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلول تحديدا وخط دفاع منتخب تونس، بسبب الهدف الذي جاء في الدقيقة 88 من زمن شوط المباراة الثاني.

وكتب أحد الجماهير عبر منصة "X" تويتر سابقا: "الهدف مسئولية علي معلول اولا وخط دفاع تونس ثانيا".

وعلق آخر: "علي معلول تحسه بيدور على الشناوي وعبد المنعم في الملعب مش لاقيهم"، وأضاف آخر: "خط دفاع تونس واقف يتفرج بقيادة علي معلول".

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