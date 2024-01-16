ناميبيا تكسر عقدتها التاريخية أمام تونس بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب ناميبيا على نظيره تونس بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وبهذا الفوز كسر منتخب ناميبيا العقدة التاريخية التي لازمته في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقبل الفوز على تونس، شاركت ناميبيا في 9 نسخ كأس أمم إفريقيا ولم تفز على الإطلاق في أي مباراة من تلك النسخ.

وتحقق فوزها الأول في المشاركة رقم 10 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويقع منتخب ناميبيا في المجموعة الخامسة بجانب كل من، تونس ومنتخب مالي وجنوب إفريقيا.

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