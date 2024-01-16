نجم منتخب تونس : الهزيمة اليوم أمام ناميبيا مخيبة للآمال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن كمون نجم منتخب تونس السابق أن هزيمة نسور قرطاج أمام منتخب ناميبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار غير متوقعة من قبل الجميع.

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وقال أيمن كمون نجم منتخب تونس السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"هزيمة المنتخب التونسي أمام ناميبيا مخيبة للآمال وجاءت على غير المتوقع من جانب جماهير نسور قرطاج في البطولة الأفريقية ".



وأضاف:"المنتخب التونسي صعب المهمة على نفسه منذ الجولة الأولى بالخسارة من ناميبيا في كأس الأمم الأفريقية ".