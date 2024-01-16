باسم مرسي على رأس قائمة الإسماعيلي لمباراة سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة، سيراميكا كليوباترا، المقرر لها، غدا، الأربعاء، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

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حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم ،كمال السيد.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم ، إياد عسقلاني، عبد الله محمد، محمد نصر، محمد عمار، عصام صبحي.

خط الوسط: أحمد وجيه، محمد وجدي، عمرو سعيد، مروان حمدي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، عبد الله السعيد، محمد إيهاب، نادر فرج.

الهجوم: حازم مرسي، ياو أنور، باسم مرسي.

