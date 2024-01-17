أمم أفريقيا.. عصام جمعة: منتخب مصر سيصل إلي ابعد نقطة في البطولة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عصام جمعة نجم منتخب تونس السابق أن جلال القادري المدير الفني لنسور قرطاج لا يملك الشخصية القوية أو التحكم في اللاعبين.

أضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني:" جلال القادري لا يملك شخصية قوية ولا يستطيع التحكم في اللاعبين ويتحمل مسئولية الخسارة أمام ناميبيا".

أضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني:" ناميبيا دخلت التاريخ علي حساب تونس وهذا شئ محزن جداً ".

واكمل:" منتخب تونس تنتظره مواجهات قوية بعد الخسارة واري ان المجموعة تعقدت واصبحت المنافسة صعبة".

وأكمل:" المنتخب المصري مستواه سيتحسن في المباريات المقبلة وسيذهب إلي ابعد نقطة في البطولة".