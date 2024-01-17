مالي تسقط جنوب أفريقيا بثنائية نظيفة بكأس الأمم

ياسر رشاد - القاهرة - أسقط منتخب مالى الأول لكرة القدم نظيره منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أمادو جون كوليبالي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وشهد الشوط الأول أهدر بيرسي تاو نجم منتخب جنوب أفريقيا والنادي الأهلي ضربة جزاء في الدقيقة 19 من عمر اللقاء .

وفي الشوط الثاني سجل منتخب مالى هدفين متتالين عن طريق هماري تراوري ولاسين سينايوكو في الدقيقتين 60 ، 66 ، لينهي اللقاء بهدفين نظيفين للنسور.

وبهذة النتيجة يتصدر منتخب مالى جدول ترتيب المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية برصيد 3 نقاط متساويا مع ناميبيا، فيما يأتي جنوب أفريقيا رفقة منتخب تونس في قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.

