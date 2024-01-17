فينجادا: على مصر الحذر من كاب فيردي.. وفيتوريا سيصل لتوليفة الفوز على غانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن الفرق المرشحة للفوز ببطولة كأس إفريقيا، تجد صعوبة في الفوز على الفرق التي يتصور البعض أنها ضعيفة.

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وقال نيلو فينجادا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق الزمالك له مكانة كبيرة في قلبي، مصر جزء من عائلتي، وأكون سعيدًا بالتواجد في مصر، أتذكر فترتي مع الزمالك وفترة وجودي كمدير فني لاتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "مجموعة مصر مجموعة متوازنة للغاية، وأعتقد أن مصر وغانا مرشحان، إلا أن عليهما الحذر من منتخبي موزمبيق والرأس الأخضر، الذي يملك لاعبين يلعبون في الدوري البرتغال، ومستواهم تطور".

وتابع: "الأداء والنتيجة أمام موزمبيق غير جيدة، لكن منتخب مصر لم يخسر المعركة حتى الآن، وفوز الرأس الأخضر على غانا ليس مفاجأة، فمنتخب الرأس الأخضر يسير بشكل جيد في الفترة الماضية، عكس منتخب غانا".

وأكمل: "منتخب موزمبيق كان على وشك الفوز على منتخب مصر.. هناك فرق نتصور أنها ضعيفة، لكن الفرق المرشحة تجد صعوبة في الفوز عليها بالمسابقة".

وأتم نيلو فينجادا تصريحاته قائلًا: "روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر قريب مني، وأعتقد أنه سيصل لتوليفة جيدة للتفوق على غانا، من الصعب أن تصل إلى المباراة الثالثة وليس لديك نقاط".