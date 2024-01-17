أمم أفريقيا.. ناقد مغربي: مباراة تنزانيا خادعة لأسود الأطلسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد منعم بلمقدم الناقد الرياضي المغربي أن مباراة أسود الأطلسي أمام منتخب تنزانيا غداً الأربعاء خادعة بكل المقاييس للمنتخب المغربي.

وقال منعم بلمقدم الناقد الرياضي المغربي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" المنتخب المغربي مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة تنزانيا في ضربة البداية بمشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار".



وتابع بلمقدم: " مستوى منتخب تنزانيا في مباريات الرسمية سيختلف عن المباريات الودية وهو ما يحب أن يحذر منه المنتخب المغربي ".