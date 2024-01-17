الزمالك يعرض 10 لاعبين على مودرن فيوتشر لحسم صفقة ناصر ماهر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك طلب التعاقد مع ناصر ماهر لاعب فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك عرض 10 لاعبين على مودرن فيوتشر للاختيار بينهم سواء لاعب أو اثنين بالإضافة إلى مقابل مادي لإتمام الصفقة".

وأضاف أمير هشام: "الأسماء المطروحة أبرزها عمرو السيسي وعبدالله جمعه ومصطفى الزناري بالإضافة إلى محمد طارق، كما هناك رغبة في وضع ابراهيما نداي ضمن الأسماء، ولكن راتبه قد يعطل دخوله".