أمم أفريقيا.. الجدية شعار منتخب مصر في تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة غانا

ياسر رشاد - القاهرة - شاهد بالصور..

واصل منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا لمواجهة غانا في العاشرة مساء الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار .

شارك في مران منتخب مصر 27 لاعباً، حيث بدأ التدريب بحصة بدنية ثم جمل تكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

مصر وغانا.. قمة مرتقبة بأمم أفريقي

و يلتقي منتخب مصر الوطني نظيره الغاني ، في تمام العاشرة مساء بعد غد الخميس ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية.

وسقط المنتخب الوطني في فخ التعادل بثنائية لكل فريق أمام موزمبيق في أولى الجولات ، بينما تعرض المنتخب الغاني للهزيمة أمام كاب فيردي بثنائية مقابل هدف.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الأولى، إن المنتخب بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

وأضاف: " منتخب موزمبيق منافس جيد، ويستحق الثناء؛ لأنه قدم مباراة جيدة، واستغل قلة تركيز لاعبينا. لم نكن الأفضل طوال اللقاء، وأيضًا لم نكن الأسوأ، منتخب الفراعنة ليس الأفضل في كأس الأمم الإفريقية، لكنه يقاتل ليكون الأفضل".

قائمة منتخب مصر في أمم افريقيا

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.





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