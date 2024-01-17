تاو يمنح ديانج الفرحة الأولى.. مالي تضرب جنوب أفريقيا بثنائية في كان 2023

واصل منتخب مالي مفاجآت النسخة الجارية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه المثير مساء اليوم الثلاثاء على نظيره جنوب أفريقيا.

والتقى منتخب جنوب أفريقيا بنظيره منتخب مالي مساء اليوم، تحت أنظار مشجعي النادي الاهلي، نظرًا لصدام الثنائي أليو ديانج وبيرسي تاو.

ويقع منتخب مالي مع جنوب أفريقيا ضمن منتخبات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا في نسختها الجارية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة الحالية.

وحسم منتخب مالي بمشاركة أليو ديانج الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد.

وأدار المباراة تحكيميًا محمد عادل رفقة طاقم تحكيم مصري، والذي احتسب ركلة جزاء لصالح البافانا بافانا، والتي تقدم لتسديدها بيرسي تاو، ليهدرها في الشوط الاول ويمنع فريقه من التقدم.

وفي الدقيقة الـ ٦٠ سجل هماري تراروي هدف مالي الأول، وبعد ست دقائق فقط عزز لاسين سينايكو من تقدم رفاق أليو ديانج في اللقاء.

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وبهذه النتيجة حصد منتخب مالي أول ٣ نقاط في مشواره لتساوى مع ناميبيا في صدارة المجموعة الخامسة.

وظل منتخب تونس وجنوب افريقيا دون نقاط بعد الهزيمة في الجولة الأولى.