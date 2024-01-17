موعد مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الغاني، في قمة مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويسعى المنتخب الوطني خلال هذه المباراة، لتحقيق الفوز الأول له خلال هذه النسخة من البطولة، بعد أن تعادل في لقاء الجولة الأولى أمام منتخب موزمبيق بنتيجة هدفين لكل منهما.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كل من " غانا، موزمبيق والرأس الأخضر".

ومن المنتظر إقامة المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي" بكوت ديفوار.

وتذاع المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1 "، الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على إعطاء مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الجابوني بيير جيسلان ايتشو.

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