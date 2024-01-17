منتخب مالي يفوز على جنوب أفريقيا ويتصدر مجموعة تونس بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب مالي ضد جنوب إفريقيا، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وفاز منتخب مالي على نظيره جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0 على ملعب كورهوجو.

سجل هدف مالي الأول، هماري تراوري في الدقيقة 60 من زمن شوط المباراة الثاني.

وسجل هدف مالي الثاني، لاسين سينايكو في الدقيقة 66 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذا الفوز رفع منتخب مالي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما احتل منتخب مالي المركز الأخير دون نقاط.