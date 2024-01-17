قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة مباراة الكونغو وزامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره اليوم الأربغاء في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة زامبيا في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وتنطلق مباراة الكونغو مع نظيره زامبيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لاورينت بوكو.

وسوف تنقل مباراة الكونغو وزامبيا عبر قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، بجانب قناة "بي إن سبورتس ماكس الأولى" الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وينشر موقع الخليج 365 طريقه مشاهدة مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا، مجانا عبر قناة الجزائر الأرضية.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات، وتحمل اسم Programme National Algeria.

طريقة التنزيل: الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

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