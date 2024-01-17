الامارات | «ويد آدمز للمقاولات» بطل شد الحبل في الدورة الرياضية العمالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل على مختلف الملاعب في دبي، منافسات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الكبرى من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 11 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية، هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، السباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، رياضة الكبادي.

واختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة شد الحبل التي شارك فيها 525 لاعباً من 35 فريقاً من مختلف الشركات، وأقيمت منافساتها في منطقة القوز الصناعية، وفاز فريق شركة ويد آدمز للمقاولات بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق ديزرت جروب في المنافسات النهائية ليحصل على كأس البطولة، فيما جاء فريق شركة إمريل في المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق شركة النابودة، وفاز اللاعب جاستن صني من شركة إينوك بجائزة أفضل لاعب ناشئ، بينما حصل اللاعب ميلان تشاند من شركة أجمل للعطور على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفي ختام البطولة توج أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، عبدالله لشكري الفائزين.