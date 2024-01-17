أمم أفريقيا.. نجم ناميبيا السابق: مواجهة جنوب أفريقيا تشبه ديربي الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث كونغو هيندجو لاعب منتخب ناميبيا السابق في أمم إفريقيا 1998 عن فوز منتخب بلاده لأول مرة في تاريخ مشاركاته بأمم إفريقيا على حساب منتخب تونس.



وقال هيندجو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الدولة بالكامل سعيدة للغاية بالفوز على منتخب تونس العملاق في أمم إفريقيا، المنتخب اليوم كان الأفضل من المنتخب التونسي".

وواصل "استغلينا سرعات لاعبينا وقدراتهم الفنية ونجحنا في تحقيق الفوز على تونس".

وأضاف "ناميبيا تملك حاليا العديد من اللاعبين المحترفين في عدد من الدوريات الكبرى، الأجيال السابقة لكرة القدم في ناميبيا تدعم الجيل الحالي من المنتخب ولا داعي للمقارنة بين مختلف الأجيال".

واردف "مواجهتنا مع جنوب افريقيا ديربي وستكون قوية للغاية، من الصعب ان يظهر أمامنا منتخب جنوب افريقيا بنفس مستواه أمام مالي".

وواصل كونغو "مواجهات ناميبيا وجنوب افريقيا تشبه مواجهات الأهلي والزمالك".

مختتمًا تصريحاته "من المبكر للغاية أن نتحدث عن إمكانية فوز منتخب صغير ببطولة أمم إفريقيا في هذه النسخة، ولكن أتمنى حدوث ذلك، المنتخب الوحيد الذي اقنعنا هو منتخب السنغال".

