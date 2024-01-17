فينجادا: سبورتنج لشبونة أبدى مرونة في المفاوضات مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال نيلوا فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة إنه توقع صعوبة مجموعة منتخب مصر من البداية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

أضاف فينجادا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني:" مسئولو نادى سبورتنج لشبونة البرتغالي ينتظرون إرسال المبلغ المتفق عليه مع الزمالك لإنهاء الازمة". وواصل :" النادى البرتغالي ابدي مرونة شديدة في التفاوض مع مسئولي القلعة البيضاء وأزمة القيد اقتربت من النهاية ".

وأكمل:" مجموعة مصر ليست سهلة لأن عدد المحترفين كبير في منتخبات موزمبيق وكاب فردي". وواصل:" كرة القدم الإفريقية تطورت واصبح الامر مختلف عن السابق".

واستطرد:" لا بد أن يعود محمد صلاح لمركزه مع منتخب مصر حتي يستعيد تألقه'.