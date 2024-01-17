أمم أفريقيا.. أبو مسلم: توقعت تألق منتخب مالي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد ابومسلم نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن هناك منتخبات من الواضح بعد الجولة الأولى أنها ستنافس بقوة على أمم افريقيا من بينها السنغال ومالي، مشيرًا إلى أن بعض الفرق ليست من صاحبة التاريخ الكبير في القارة لكن وضح عليها التطور الملحوظ، بفعل فتح باب الاحتراف وجلب مدربين مميزين.

وقال أبومسلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الدول الإفريقية أصبح لديها محترفين مميزين، مثل غينيا وموريتانيا وغيرها، وهناك طفرة واضحة في منتخبات القارة، والأزمة حتى الآن واضحة بالنسبة للمنتخبات العربية سواء مصر وتونس والجزائر، ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي لكنه منتخب مختلف ولديه ثقافة مختلفة وحوافز ومعنويات قوية للمنافسة على اللقب".

وأضاف: "منتخب المغرب متواجد مبكرا في كوت ديفوار، للتعود على الأجواء والطقس، والاستعداد بشكل جيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ويبقى من الفرق المرشحة للتتويج بالبطولة".

وأكمل: "منتخب مصر فاز ببطولات إفريقيا بأقل عدد من المحترفين، واللاعبين المصريين عندما ينتقلون لفرق أقل في المستوى مستواهم يتراجع، وملحوظتي على أداء حمدي فتحي أنه تراجع بدنيا بشكل واضح بعد انتقاله للوكرة القطري".

وواصل: "منتخب مالي من المنتخبات المميزة ويضم لاعبين رائعين، ويمتاز بالأطوال والقوة بين لاعبيه، وكنت متوقع أنهم سيقدمون مستويات قوية من قبل البطولة، هناك منتخبات لديها خبرات تكسب بالحلول الفردية، لكن هناك منتخبات مميزة لديها شكل جماعي مميز".

وزاد: "منتخب مصر كان يعيبه أمام موزمبيق تباعد الخطوط، ومصطفى محمد من بين أفضل اللاعبين في المنتخب خلال المباراة السابقة، وهو دائما يطور نفسه وأصبح يسدد الركلات الثابتة أيضا، لذلك أرى أن هناك لاعبين قامت بتطوير أنفسها واستفادت كثيرا وأفادت منتخبات بلادها".

وأتم: "منتخب مالي فريق مميز، ولديه لاعبين مميزين هجوميًا، والأطراف تمتاز بالسرعة، ومنتخب جنوب إفريقيا لديه عناصر جيدة لكن مالي تتفوق لأنهم يمتلكون محترفين في أقوى الدوريات".