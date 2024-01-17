أمم افريقيا.. أيمن يونس: فيتوريا ورط منتخب مصر أمام موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن منتخبات قارة إفريقيا حدث لها تطور كبير، والمنتخبات الصغيرة أصبح يديها رغبة قوية في التهام المنتخبات الكبرى خلال أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وراء التقصير الواضح في اللقاء السابق أمام موزمبيق، والمنتخب لم يستحق التعادل أمام موزمبيق بعد الأخطاء التي ظهرت في اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "روي فيتوريا لم يتعامل جيدا في لقاء مصر وموزمبيق، ولم يستفد من الهدف المبكر، وكان يجب عليه التعامل بشكل سريع بين شوطي اللقاء والدفع بلاعبين من على الدكة في ظل تراجع مستوى بعض العناصر خلال الشوط الأول، مثل محمد النني".

وأضاف: "روي فيتوريا تعامل بتعالٍ واضح خلال الشوط الاول، وكان يرى نفسه قادر على فعل كل شئ، لكن الأمور انقلبت عليه في الشوط الثاني، ولم يتعامل بالشكل اللائق، وكان عليه الدفع بـ مروان عطية، بالإضافة لاعادة صلاح للعب على الطرف، وكان من الممكن اللعب على الهجمات المرتدة، وتأمين الدفاعات، خصوصا أن الأهم هو تجميع النقاط، ولم نتعامل مع اللقاء بذكاء، والتغييرات التي دفع بها بعد الهدف الثاني كانت عشوائية".

وواصل: "عمر مرموش لم يعجبني أدائه، وفوجئت بالمستوى الذي قدمه بعد مشاركته كلاعب بديل، والواضح أنه (أرهق على مقاعد البدلاء)، هذه المباراة كانت تحسم في ربع ساعة ومن ثم الدفاع بشكل قوي، ومحمد صلاح قيمته تظهر في المساحات، لكن وجوده في العمق وسط الزحمة لن يظهره بالشكل الأفضل".

وأكمل: "حزنت جدًا لما سمعته عن قيام فيتوريا بتوجيه اللوم للاعبين، لانه المخطئ الأول ولم يتعامل جيدًا بالشكل الفني المطلوب، ويجب أن نقوم بشحن ودفع اللاعبين معنويًا، وأن نتوقف عن الانتقادات، لأن المدرب ورط منتخب مصر أمام موزمبيق، نحن نحب منتخبنا ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين وأثق في عودتهم بقوة أمام غانا".

وزاد: "يجب أن يلعب بثنائي ارتكاز مروان والنني، وامامهم زيزو كلاعب حر في العمق، ومحمد صلاح على الطرف اليمين، وتريزيجيه على اليسار، ومصطفى محمد في الهجوم، ولم يعجبني مستوى عبدالمنعم وحجازي ولا يوجد انسجام بينهما مطلقا، والسبب في عدم ظهورهم جيدا هو خط الوسط، ولم يكن من العيب سحب النني مبكرا".

وتابع: "اي مدرب عليه أن يدرس كل الأمور جيدًا عن الدولة التي سيخوض فيها أمم إفريقيا من عوامل الجو والملاعب، فلديه جهاز معاون كبير، ونتمنى أن يكون تعلم الدرس جيدًا، خصوصا بعدما هربت منه الأمور أمام موزمبيق، والتي كانت درسًا قاسيًا له، فهل سوف يستطيع تغيير شخصية منتخب مصر وأن يتعامل مع الثغرات التي ظهرت في اللقاء السابق".

وأتم: "هل يختلف أحد على أننا نمتلك منتخب مميز؟!، وكل اللاعبين انضموا للمعسكر الاخير وهم في قمة مستواهم سواء المحترفين أو المحليين، ومنهم مصطفى محمد الذي يحظى باهتمام من توتنهام الانجليزي، ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني أمام غانا فهي مباراة تحسم هجوميا في نصف ساعة مع اللعب بشكل دفاعي قوي".