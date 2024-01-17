تعليق مثير من مدرب جنوب أفريقيا على تسبب بيرسي تاو في الخسارة أمام مالي

علق هوجو بروس، المدير الفني لـ منتخب جنوب أفريقيا، على إهدار بيرسي تاو، لركلة جزاء خلال مواجهة مالي، في كأس أمم أفريقيا.

وشارك بيرسي تاو، نجم الاهلي، في خسارة منتخب جنوب أفريقيا من نظيره منتخب مالي، أمس الثلاثاء، بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وأهدر بيرسي تاو، ركلة جزاء لصالح المنتخب الجنوب أفريقي خلال الشوط الأول، حيث سددها بطريقة غريبة.

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وقال هوجو بروس في تصريحات نشرتها شبكة “idiskitimes” الإنجليزيةء حول المسددين لركلات الجزاء:”هم أوبري موديبا، موكوينا وبيرسي تاو، والثلاثي هم من يتخذون قرار المسدد على أرض الملعب”.

وتابع مدرب جنوب أفريقيا:”أمر تسديد الركلات ليس في يدي، الشخص الذي يشعر بأنه في أفضل حالاته عليه تنفيذها، وبيرسي تاو تحمل المسؤولية”.

وأضاف:”لا يمكننا أن نلوم بيرسي على ذلك، وبالتأكيد ليس لأن تنفيذ ركلة الجزاء ليس بالأمر السهل، لكنها غيرت المباراة”.

وأشار مدرب جنوب أفريقيا، إلى أن سبب الخسارة أمام مالي، أمرين، الأول إهدار ركلة الجزاء، والثاني القوة البدنية، خاصة في الشوط الثاني.

واختتم:” بأن المنتخب كان جيد، ولو سجل بيرسي تاو ركلة الجزاء، كانت ستكون المباراة مختلفة”.