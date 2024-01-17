جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 فيشهد العديد من المباريات الهامة بمختلف الملاعب حول العالم وأبرزها مواجهة منتخب المغرب ونظيره تنزانيا والكونغو ضد زامبيا في كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية المصرية

البنك الأهلي - المصري البورسعيدي - 3:00 عصرا - OnTime Sports.

إنبي - الداخلية - 5:00 عصرًا - OnTime Sports.

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - 5:00 عصرا - OnTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا

لبنان - الصين - 1:30 ظهرا - beIN ASIAN CUP.

طاجيكستان - قطر - 4:30 عصرًا - beIN ASIAN CUP.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا

المغرب - تنزانيا - 7:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.

جمهورية الكونغو - زامبيا - 10:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

إيفرتون - كريستال بالاس - 9:45 مساء - beIN SPORTS.

بريستول روفرز - نوريتش سيتي - 9:45 مساء - beIN SPORTS.

بلاك بول - نوتنغهام فورست - 9:45 مساء - beIN SPORTS.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

فالنسيا - سيلتا فيجو - 9:00 مساء - beIN SPORTS.

أوساسونا - ريال سوسيداد - 10:00 مساء - beIN SPORTS.

جيرونا - رايو فاليكانو - 10:30 مساء - beIN SPORTS.