طائرة المقاولون العرب تهزم هليوليدو في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر فريق الدرجة الأولى رجال للكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب على نظيره هليوليدو بنتيجة 3-0، ضمن منافسات مباريات بطولة الدوري الممتاز أ .



تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون للطائرة:



المدير الفني كابتن/ أحمد جودة

مدرب الفريق كابتن/ محمد صابر

مدرب مساعد كابتن محمد عطيه

أخصائي علاج طبيعى د/ رمضان عبد الدايم

مدرب أحمال كابتن/ مصطفي سيد

إداري كابتن/ حسام الدين محمد

الايروبيك

في سياق متصل، حصد اللاعبة لما محمد سعيد لاعبة المقاولون العرب لـ الايروبيك على المستوى الأول تحت 7 سنوات فى بطولة كأس مصر للايروبك والمقامة فى صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.



في سياق آخر، حصدت فراشات المقاولون العرب للجمباز الايروبك مواليد 2016 على 14 ميدالية ذهبية فى بطولة كأس مصر والمقامة في صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

