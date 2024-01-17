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أبطال مصر للسلا يتألقون بالبطولة العربية للاشبال والبراعم في البحرين

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق لاعبو ولاعبات منتخب مصر نتائج متميزة خلال مشاركتهم  في البطولة العربية  للأشبال و البراعم بمملكة البحرين من 15 إلى 18 يناير الجاري.

 وشهدت البطولة مشاركة كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية ودولة الكويت ودولة لبنان وسلطنة عمان ومصر.

وحقق لاعبو منتخب مصر  5  ميداليات 5 متنوعة كالآتي:

-لي لي محمد عبدالفتاح داود ذهبية سيف المبارزة تحت 11 سنة
-أسيل أحمد جمال شعبان فضية سيف المبارزة تحت 11 سنة
-شادية أحمد جمال شعبان ذهبية سيف المبارزة تحت 13 سنة
-أسيل أحمد جمال شعبان برونزية سيف المبارزة تحت 13 سنة
-مصطفى هيثم نبيل عبدالحليم ذهبية سلاح الشيش تحت 11 سنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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