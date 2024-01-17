أبطال مصر للسلا يتألقون بالبطولة العربية للاشبال والبراعم في البحرين

-لي لي محمد عبدالفتاح داود ذهبية سيف المبارزة تحت 11 سنة -أسيل أحمد جمال شعبان فضية سيف المبارزة تحت 11 سنة -شادية أحمد جمال شعبان ذهبية سيف المبارزة تحت 13 سنة -أسيل أحمد جمال شعبان برونزية سيف المبارزة تحت 13 سنة -مصطفى هيثم نبيل عبدالحليم ذهبية سلاح الشيش تحت 11 سنة.

ياسر رشاد - القاهرة - حقق لاعبو ولاعبات منتخب مصر نتائج متميزة خلال مشاركتهم في البطولة العربية للأشبال و البراعم بمملكة البحرين من 15 إلى 18 يناير الجاري.

محمد يوسف

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