فيتوريا يصحح أخطاء المنتخب قبل موقعة غانا..لوم وتحذير وتدريبات خاصة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض المنتخب الوطني ، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي على ملعب "جاردان بوتانيك" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعداداً لمباراة غانا المصيرية، والمقررة غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

ورفع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، شعار "لا مجال للأخطاء" خلال معسكر الفراعنة، الذي يسوده حالة من التركيز الشديد، خصوصًا بعد البداية المتعثرة للفريق في البطولة بالتعادل مع موزمبيق في واحدة من المفاجآت الكبرى التي تشهدها البطولة الأفريقية.

لوم شديد

وعقد فيتوريا أكثر من جلسة مع لاعبي المنتخب من أجل الوقوف على أسباب البداية الضعيفة أمام موزمبيق، حيث وجه لومًا شديدًا للاعبيه على التراخي أمام المنافس رغم التقدم بهدف مبكر والذي كان من المفترض أن يسهل المهمة عليهم، مؤكدًا أنه سبق وحذرهم من الاستهانة بالمنافس والثقة الزائدة بالنفس، ومطالبًا بعدم تكرار نفس الأخطاء في مباراة غانا.



محاضرة فنية

واستعرض مدرب الفراعنة مقاطع فيديو في محاضرة فنية للاعبين، تشمل على الأخطاء التي ظهرت في أداء المنتخب سواء فرديًا أو جماعيًا، وخصوصًا في الجوانب الدفاعية والتي تتعلق بالرقابة الضعيفة على مهاجمي المنافس وسوء التمركز وغياب التغطية العكسية من أظهرة الجنب.



ضعف جودة عرضيات

وتطرق المدرب البرتغالي خلال مران الأمس إلى ضعف جودة عرضيات المنتخب خلال المباراة الأولى والتي كانت سهلة لمدافعي المنافس رغم أنها سلاح مهم يميز المنتخب في ظل وجود مهاجم مميز في ضربات الرأس مثل مصطفى محمد، والذي عانى من شح هذه العرضيات، لكن فيتوريا أجرى تدريبات خاصة على الكرات العرضية وكذلك الكرات الثابتة التي لم يستفد منها الفراعنة في المباراة الافتتاحية.

تدريبات خاصة للمدافعين

وأشرف فيتوريا بنفسه على تدريبات خاصة بين لاعبي خط الدفاع من أجل أن يتحرك كوحدة واحدة مع ضبط مصيدة التسلل والرقابة اللصيقة خلال مواجهة الكرات العرضية التي يتميز بها المنافس الغاني، والتي تمثل ثغرة في دفاعات الفراعنة.

