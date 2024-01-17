أبومسلم: صلاح والكبار عليهم دور كبير لتحفيز اللاعبين قبل موقعة غانا

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد ابومسلم نجم الأهلي السابق، أن لاعبي منتخب مصر الكبار بقيادة محمد صلاح يجب أن يكون لهم دور كبير في تحفيز زملائهم قبل لقاء غانا، ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية خصوصا مع حالة الغضب الجماهيري.



وأكد أن اللاعب المصري يتميز بالولاء والانتماء عكس لاعبين أفارقة تفضل البقاء مع فرقها وترفض المشاركة في أمم إفريقيا.

وتابع في تصريحات عبر فضائية ETC: "يجب تدخل الاعبون الكبار للشد من آزر زملائهم، والمباراة المقبلة صعبة وتحتاج للتكاتف من الجميع من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأشار: "لابد أن يتم تعديل طريقة لعب منتخب مصر في المباراة المقبلة، وقد يلعب فيتوريا بطريقة 4-2-3-1 لكن الأزمة ليست في طريقة اللعب".

فتوح

وتابع: "وجهة نظري، يجب أن يلعب أحمد فتوح في المباراة المقبلة أمام غانا، حتى لو لعب 60 دقيقة، ومحمد هاني الأفضل في اللعب بالجبهة اليمنى".

